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Погранслужба ФСБ отметила рост въездного турпотока за 9 месяцев на 3,5%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Иностранные туристы совершили 1,3 млн турпоездок в Россию в январе-сентябре 2026 года, лидером въездного турпотока стал Китай, по данным Погранслужбы ФСБ.

За три квартала Россию посетили 1,329 млн иностранных туристов, это на 3,45% больше, чем годом ранее.

Лидером въездного турпотока остается Китай, откуда прибыли 812,46 тысячи туристов. При этом количество гостей из этой страны выросло на 17,65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в Россию приехали 690,6 тысячи китайских путешественников. Также турпоток из КНР вырос по итогам июля-сентября - плюс 15,86% год к году.

Второе место по въездному турпотоку занимает Туркменистан, откуда в январе-сентябре в Россию прибыли 70,98 тысячи туристов. Это почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Замыкает тройку лидеров Турция - 59 тысяч туристов, плюс 17% год к году. За ней следует Саудовская Аравия, откуда приехали 41,32 тысячи туристов (минус 12,8%), замыкает топ-5 - Германия с 36,19 тысячи путешественников (минус 32,7%).

В первую десятку также вошли Индия, откуда приехали в Россию 29,08 тысячи туристов, Иран (16,42 тысячи), Казахстан (16,01 тысячи), Белоруссия (13,67 тысячи) и Оман (11,41 тысячи).

В этом году ОАЭ занял лишь 11 место с минимальным отставанием от Омана - 11 407. Это на 70% меньше, чем в прошлом году, когда Эмираты занимали шестое место по итогам трех кварталов.

Всего с января по сентябрь 2026 года в Россию въехали 11 091 657 иностранцев со всеми целями. Это на 9,6% меньше, чем годом ранее.

В топ-10 по въезду со всеми целями вошли Казахстан (2,24 млн), Узбекистан (2,22 млн), Китай (1,59 млн), Таджикистан (993,5 тыс.), Киргизия (626,62 тыс.), Белоруссия (383,69 тыс.), Абхазия (365,66 тыс.), Армения (353,08 тыс.), Азербайджан (319,94 тыс.) и Турция (238,36 тыс.).

Китай Погранслужба ФСБ ФСБ Туркменистан Турция
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