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Москва надеется, что США уже не рассматривают военных сценариев в отношении Ирана

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает, что Вашингтон действительно больше не рассматривает военных сценариев в отношении Ирана, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Касательно заявления Дональда Трампа о том, что военных сценариев больше не рассматривают в Вашингтоне - надеюсь, что так оно и будет", - сказал он.

"Мы и Китайская Народная Республика все время подчеркивали необходимость возвращения к мирному урегулированию, к политико-дипломатическим методам", - добавил глава МИД.

"Поддерживаем активно и посреднические усилия Катара, Пакистана, Египта", - отметил он.

По словам Лаврова, Россия в своих контактах на уровне как главы государства, так и главы МИД, "неизменно со странами региона продвигает необходимость политического урегулирования и договоренности о том, как дальше этот взрывоопасный регион будет жить, где должны, конечно, соседи - Иран и арабские монархии - наладить какое-то взаимодействие рабочее".

"В идеале - наладить доверительные шаги по формированию мер укрепления доверия, военной транспарентности и так далее", - сказал министр.

"Я убежден, что это в интересах всех государств, если только внешние игроки не будут им мешать", - подчеркнул Лавров.

Иран Катар Китай МИД Сергей Лавров США
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