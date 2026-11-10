Глава МВД заявил о снижении в России числа тяжких преступлений

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе мероприятия ко Дню сотрудника органов внутренних дел отметил снижение в РФ числа тяжких и особо тяжких преступлений.

"Министр констатировал, что уменьшился массив тяжких и особо тяжких преступлений, снизилось число противоправных деяний, совершенных иностранными гражданами, сократилось количество дорожно-транспортных происшествий", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По его словам, в условиях непростой оперативной обстановки сотрудники продолжают достойно выполнять обязанности в зоне СВО, на территории воссоединенных субъектов и других приграничных регионов России. "За отличие в службе, проявленные мужество и героизм 1 тыс. 115 наших коллег награждены государственными наградами, более 16 тысяч - ведомственными", - сказал Колокольцев.

Глава МВД России также поздравил руководителей подразделений, удостоенных специальных званий высшего начальствующего состава и госнаград. Соответствующие указы подписаны президентом РФ.

Как отметил Колокольцев, "российская полиция, как это было на протяжении всей ее истории, по-прежнему является опорой государственной власти, личным составом многое сделано по линии борьбы с криминальными посягательствами, обеспечения правопорядка и общественной безопасности".

Глава ведомства поблагодарил коллег за отличную службу и напомнил о необходимости постоянно повышать эффективность работы, осуществлять грамотное руководство вверенными подразделениями, делать все возможное для защиты прав и законных интересов граждан.

Также в Главном управлении МВД России по Москве 26 сотрудников столичной полиции были удостоены государственных и ведомственных наград. Торжественную церемонию награждения провел начальник столичного главка Олег Баранов.

Кроме того, приказами МВД РФ за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе 11 сотрудникам московской полиции вручены наградное оружие: пистолеты Лебедева и Макарова, двоим наградное холодное оружие - кортик. Еще 11 отличившихся сотрудников были удостоены нагрудного знака МВД России "Почётный сотрудник МВД".