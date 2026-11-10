Аграриям разрешат использовать запасы пестицидов с истекшей регистрацией

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который разрешает обращение пестицидов и агрохимикатов после истечения срока их государственной регистрации.

Законопроект (№1270300-8) в июне внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым и председателем комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

Законопроект предлагает разрешить применять, продавать, перевозить, хранить, утилизировать и вывозить из РФ пестициды и агрохимикаты, у которых истек срок госрегистрации, если они были выпущены в обращение, пока регистрация еще действовала. Данное разрешение будет действовать пока не истечет срок годности препарата, но не дольше 24 месяцев после истечения срока действия регистрации. Производить, расфасовывать и ввозить в РФ такие препараты будет нельзя.

Сейчас после окончания срока регистрации обращение пестицидов или агрохимикатов, в том числе произведенных в период действия регистрации, должно быть полностью прекращено, а препараты переводятся в категорию отходов. Дальнейшее их обращение, включая хранение на складах сельхозпроизводителей, рассматривается как оборот незарегистрированных препаратов и влечет наложение административных штрафов по статье 8.3 КоАП РФ от 1 тыс. до 100 тыс. руб. Кроме того, ФГИС прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов "Сатурн" не позволяет проводить сделки с такими препаратами. Комитет Госдумы по аграрным вопросам в своем заключении обращает внимание, что сельхозпроизводители отказываются покупать препараты с истекающей регистрацией. "Вместе с тем указанные пестициды и агрохимикаты не утрачивают свои потребительские свойства и зачастую уже имеют государственную регистрацию на новый срок или находятся в процессе повторной регистрации", - говорится в заключении комитета.

По данным комитета, ежегодно регистрацию на новый срок проходят 10-12% номенклатуры рынка.

Правительство поддержало законопроект при условии доработки. Оно предложило разграничить сроки: не более 24 месяцев для препаратов, зарегистрированных на десять лет и не более 12 месяцев для препаратов, зарегистрированных на три года по итогам государственной экологической экспертизы. Кроме того, правительство предложило запретить обращение пестицидов и агрохимикатов, если трехлетний срок их регистрации был установлен по рекомендации санитарно-эпидемиологической экспертизы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.