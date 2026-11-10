Размер спутниковой группировки РФ составляет почти 400 аппаратов

Около 30 из них входят в систему "Рассвет", предназначенную для предоставления широкополосного доступа в интернет, сообщил Мишустин

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что размер российской спутниковой группировки составляет почти 400 аппаратов, около 30 из них входят в систему "Рассвет".

"Её размер на данный момент достигает почти 400 аппаратов, и около 30 из них входят в глобальную систему "Рассвет", которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в сеть Интернет. Рассчитываем, что она увеличится за два года", - заявил Мишустин во вторник на стратегической сессии "Развитие космической деятельности в России".

Премьер-министр отметил, что необходимо наращивать потенциал космической отрасли, чтобы она являлась одной из ключевых движущих сил национального развития, экономического обновления.

"Такую работу с этого года ведем в рамках профильного национального проекта и в течение 11 лет на его реализацию, напомню, предполагается направить суммарно более 4 триллионов рублей бюджетных ресурсов", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что эти средства должны использоваться "максимально эффективно, приносить ощутимую отдачу государству, формируя системные условия для устойчивого роста секторов экономики". По словам премьер-министра, результаты этой работы уже есть.

"В регионах создаются мощности для серийного производства спутников, что, по предварительным расчетам, снизит их стоимость уже примерно на треть", - сказал Мишустин.

Он также напомнил, что на космодроме Байконур в апреле состоялся испытательный пуск российской ракеты-носителя "Союз-5" с самым мощным в мире жидкостным двигателем.

"В целом эти инициативы позволяют ускорить темпы наращивания собственной орбитальной группировки", - заявил премьер-министр.