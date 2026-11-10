Создание единой цифровой платформы для управления публичным имуществом одобрено в I чтении

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 802324-8 о создании единой цифровой платформы, которая позволит учитывать все государственное и муниципальное имущество в России.

Сейчас единый цифровой учет не ведется, из-за чего есть риски недополучения доходов, говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект в декабре 2024 года внесли в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов, Сергей Карякин и Тарас Хтей. В первоначальной версии законопроект предлагал внедрить Единую цифровую платформу (ЕЦП) для управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности регионов. Новая редакция, внесенная сенаторами в июне 2025 года, распространяет систему и на муниципальное имущество.

Законопроект предлагает создать федеральную государственную информационную систему "Единая система управления государственным и муниципальным имуществом" путем модернизации действующей информационно-аналитической системы "Единая система управления государственным имуществом". Ее оператором станет Росимущество. В создаваемой системе будет вестись единый реестр сведений о публичном имуществе в России, не составляющих гостайну. Региональные власти и органы местного самоуправления будут обязаны передавать в систему сведения об имуществе, находящемся в их собственности. В ФГИС будут собраны данные о движимом и недвижимом имуществе, акциях и долях, о правах на объекты, их стоимости, а также об ограничениях и обременениях. Созданные ранее региональные и муниципальные информационные системы сохранятся и будут обмениваться данными с федеральной. Гражданам и компаниям будет доступна информация об имуществе, которое можно вовлечь в хозяйственный оборот. Положение о системе утвердит правительство.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас единого цифрового учета такого имущества нет.

"Цифровизация сферы управления имуществом на федеральном уровне, в субъектах РФ и муниципальных образованиях находится на различном уровне. У двух третей публичных собственников отсутствуют единые электронные реестры имущества. Разная методология учета в разных федеральных, региональных и муниципальных ГИС, которых около 180 единиц, не дает реальной картины об имуществе в РФ , что несет риск его утраты и недополучения доходов от управления им", - говорится в пояснительной записке.

Предполагалось, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года, ко второму чтению дата вступления будет уточнена.