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В Думе отклонили проект о штрафах за опасное вождение из-за отсутствия четких критериев

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект о введении в административное законодательство ответственности за "опасное вождение" рекомендуется отклонить в связи с отсутствием конкретных формулировок, что может повлечь риски для добросовестных водителей. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый.

"Главной причиной стала правовая неопределенность самого термина "опасное вождение". Понятие закреплено в ПДД еще в 2016 году, но за восемь лет так и не появились четкие, формализованные критерии. Формулировка осталась слишком широкой, а в административном праве объективная сторона правонарушения должна быть описана однозначно", - сказал Погорелый журналистам во вторник.

Он пояснил, что "когда критерии размыты, бремя доказывания фактически перекладывается на водителя".

"При субъективном взгляде инспектора вынужденный маневр - скажем, экстренное торможение перед внезапно выбежавшим пешеходом - может быть квалифицирован как опасное вождение. Камеры фото- и видеофиксации тоже не отличат намеренное дорожное хамство от вынужденного действия. Это создает почву для избирательного применения нормы и нарушений прав добросовестных водителей, особенно в плотном городском трафике", - отметил парламентарий.

При этом, добавил он, с умышленным хулиганством на дороге уже есть работающий механизм - статья 267.1 УК РФ. Судебная практика по ней активно развивается, "автохамов привлекают к уголовной ответственности", сказал Погорелый. Кроме того, санкции здесь жестче, чем предлагал законопроект: штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до 2 лет, добавил он.

"Работа в этом направлении продолжается на площадке МВД и Минтранса. Безопасность на автодорогах – приоритет в работе комитета, поэтому речь идет не о том, чтобы принять правовую неопределенность за норму, а о выработке четких, согласованных критериев", - сообщил замглавы комитета.

Ранее комитет по уголовному и административному законодательству рекомендовал Госдуме отклонить законопроект (№644297-8), предусматривающий ответственность за "опасное вождение".

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