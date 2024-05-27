Кабмин одобрил проект закона о штрафах до 5 тыс. руб. за опасное вождение

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на проект закона об ответственности за опасное вождение, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Отмечается, что кабин поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания.

Законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность за опасное вождение.

В правительстве отметили, что в законопроекте отсутствуют положения, закрепляющие полномочия сотрудников ГИБДД по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой частью 1 статьи 12.38 КоАП. При этом в кабмине попросили учитывать, что реализация положений законопроекта не должна привести к увеличению штатной численности и выделения дополнительных средств из федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.

Как сообщил автор проекта Ярослав Нилов в своем телеграм-канале за опасное вождение предусмотрены штрафы от трех до пяти тысяч рублей вплоть до лишения прав на срок от одного до трех месяцев за повторное правонарушение.