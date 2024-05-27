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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Кабмин одобрил проект закона о штрафах до 5 тыс. руб. за опасное вождение

Кабмин одобрил проект закона о штрафах до 5 тыс. руб. за опасное вождение
Фото: Алексей Белкин/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на проект закона об ответственности за опасное вождение, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Отмечается, что кабин поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания.

Законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность за опасное вождение.

В правительстве отметили, что в законопроекте отсутствуют положения, закрепляющие полномочия сотрудников ГИБДД по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой частью 1 статьи 12.38 КоАП. При этом в кабмине попросили учитывать, что реализация положений законопроекта не должна привести к увеличению штатной численности и выделения дополнительных средств из федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.

Как сообщил автор проекта Ярослав Нилов в своем телеграм-канале за опасное вождение предусмотрены штрафы от трех до пяти тысяч рублей вплоть до лишения прав на срок от одного до трех месяцев за повторное правонарушение.

ГИБДД КоАП Ярослав Нилов правительство Госдума
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