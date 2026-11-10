Окладникова назначена председателем набсовета Аналитического центра при правительстве

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации" Ирины Окладниковой.

Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить в состав наблюдательного совета заместителя председателя правительства Российской Федерации руководителя аппарата правительства Российской Федерации Окладникову И. А. в качестве председателя наблюдательного совета", - говорится в распоряжении.

Этим же документом из состава наблюдательного совета исключен Дмитрий Григоренко.