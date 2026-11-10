На СКБ ОДКБ обсудят тему безопасности, экономические и гуманитарные вопросы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Заседание Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в среду будет посвящено безопасности в широком смысле слова, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Завтра у нас полноценный рабочий день - с коллегами будем общаться в рамках очередной сессии ОДКБ. Разумеется, как всегда бывает, будем говорить обо всех сторонах наших отношений - и экономика, и другие вопросы - гуманитарного характера".

"Ну, и безопасность в широком смысле этого слова", - добавил он.



