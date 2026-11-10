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Путин поблагодарил Лукашенко за помощь с гуманитарными обменами в украинском конфликте

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за помощь, которую Минск оказывает в гуманитарных обменах на украинском направлении.

"Вы вспомнили про украинское направление. Хочу вас поблагодарить за помощь в организации гуманитарных обменов, мы высоко это ценим (...) Большое спасибо вам и всем вашим коллегам, которые это делают и этим занимаются!" - обратился Путин к Лукашенко.

Владимир Путин Александр Лукашенко Украина
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