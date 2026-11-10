Путин отметил хороший темп развития экономического партнерства с Белоруссией

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российско-белорусский товарооборот можно назвать удивительным по своему объему, да и в целом экономическое партнерство Москвы и Минска развивается хорошим темпом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Правительства работают в ежедневном режиме: коллеги докладывают из правительства, по всем направлениям все развивается, развивается хорошим темпом", - сказал он на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко во вторник.

"У нас удивительный объем товарооборота, по-другому не скажешь", - заметил также Путин.

По словам президента РФ, его радует темп развития высоких технологий в РФ и Белоруссии. "Решаются вопросы и связанные с инвестициями, с высокими технологиями, что меня очень радует. То есть мы с вами на острие, что называется, решения всех задач, которые не только в наших странах, да и во всем мире считаются приоритетными", - отметил Путин. "Так и будем дальше двигаться", - подчеркнул президент РФ.

Лукашенко со своей стороны также заявил о росте товарооборота Белоруссии и России. "О товарообороте: он действительно в этом году прилично растет, процентов на 20", - подтвердил он.

Президент Белоруссии отметил частые встречи и контакты с Путиным и назвал отношения двух глав государств "добрыми" и "близкими".

"Практически нет никаких разногласий на сегодня перед Новым годом, как это было раньше. Это говорит о хорошей динамике", - сказал он.

Путин, подводя итог неформальной встречи со своим белорусским коллегой, пригласил собеседника на домашний ужин.

"Если вы никуда не спешите, после этой небольшой беседы хотел бы пригласить вас здесь домой, на ужин", - сказал Путин Лукашенко.