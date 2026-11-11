Поиск

Суд в Москве огласит приговор по делу экс-министра Абызова о мошенничестве

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в среду огласит приговор бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову по делу о мошенничестве с инвестициями "Российской венчурной компании".

Оглашение назначено на 14:00.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить Абызова к 15 годам колонии и штрафу в 90 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, на 3 года.

Адвокаты просили оправдать бывшего министра. Сам он не признает вину во вменяемых преступлениях.

Год назад Тверской суд Москвы арестовал Абызова, на тот момент уже осужденного на срок 12 лет колонии, по делу о мошенничестве с инвестициями "Российской венчурной компании".

Преображенский суд Москвы в декабре 2023 года назначил Абызову 12 лет колонии строгого режима со штрафом по делу о преступном сообществе и мошенничестве. Также суд на 3 года запретил ему занимать должности, "связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах". Кроме того, суд лишил экс-министра ордена Дружбы.

Москва Тверской суд Михаил Абызов РВК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 40 БПЛА сбито над Ленинградской областью

В Абу-Даби пройдет второй день трехсторонних переговоров РФ, США и Украины

Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным

 Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным

Домодедово работает по согласованию

Кушнер назвал обнадеживающим первый день переговоров в Абу-Даби

 Кушнер назвал обнадеживающим первый день переговоров в Абу-Даби

Россия объявила неприемлемым сотрудника посольства Молдавии в Москве

Встреча Путина и Лукашенко проходит в Ново-Огареве

 Встреча Путина и Лукашенко проходит в Ново-Огареве

Что произошло за день: вторник, 10 ноября

Крупнейшие банки в октябре сократили долю на аукционах ОФЗ до 45,5% с 73,6%

Пресс-подход делегации РФ на переговорах в Абу-Даби состоится в среду
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12882 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов