Суд в Москве огласит приговор по делу экс-министра Абызова о мошенничестве

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в среду огласит приговор бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову по делу о мошенничестве с инвестициями "Российской венчурной компании".

Оглашение назначено на 14:00.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить Абызова к 15 годам колонии и штрафу в 90 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, на 3 года.

Адвокаты просили оправдать бывшего министра. Сам он не признает вину во вменяемых преступлениях.

Год назад Тверской суд Москвы арестовал Абызова, на тот момент уже осужденного на срок 12 лет колонии, по делу о мошенничестве с инвестициями "Российской венчурной компании".

Преображенский суд Москвы в декабре 2023 года назначил Абызову 12 лет колонии строгого режима со штрафом по делу о преступном сообществе и мошенничестве. Также суд на 3 года запретил ему занимать должности, "связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах". Кроме того, суд лишил экс-министра ордена Дружбы.