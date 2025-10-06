Поиск

Суд арестовал экс-министра Абызова по новому уголовному делу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под арест на два месяца уже осужденного на 12 лет заключения бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по новому уголовному делу, передает корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - огласила решение судья.

Как стало известно в ходе судебного заседания, Абызов обвиняется по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество). В деле идет речь о хищении средств "Российской венчурной компании". Вину Абызов отрицает.

Защита намерена обжаловать арест Абызова.

Как стало известно в ходе судебного заседания, уголовное дело в отношении Абызова было выделено в отдельное производство в 2022 году, обвинение ему предъявили в минувшем сентябре.

Как стало известно в суде, в уголовном деле идет речь о хищении денежных средств РВК под видом инвестирования в американскую компанию Alion Energy Inc. В 2024 году топ-менеджер "РВК" Ян Рязанцев был осужден на шесть лет колонии по этому делу. Еще одного фигуранта - учредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича - суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы. Кроме того, суд взыскал с осужденных 395 млн руб. по иску РВК о возмещении ущерба.

Преображенский суд Москвы в декабре 2023 года назначил Абызову 12 лет колонии строгого режима со штрафом по делу о преступном сообществе и мошенничестве. Также суд на три года запретил ему занимать должности, "связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах". Кроме того, суд лишил экс-министра ордена Дружбы.

Михаил Абызов Российская венчурная компания
