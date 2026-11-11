Почти четыре часа продолжались переговоры Путина и Лукашенко накануне сессии ОДКБ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко во вторник вечером длились почти четыре часа и завершились около полуночи, сообщил приближенный к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого".

"Переговоры Лукашенко и Путина завершились только что. Итого: 3 часа 50 минут длилось общение", - говорится в сообщении.

Президенты двух стран встретились в Ново-Огарево. Лукашенко прибыл в Москву во вторник для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Заседание состоится 11 ноября. Планируется, что лидеры стран обсудят вопросы деятельности ОДКБ, рассмотрят актуальные проблемы международной и региональной безопасности.