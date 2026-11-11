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Путин проведет сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Одним из вопросов повестки СКБ может стать ситуация с Арменией

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Москве сессию Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Основные темы повестки предстоящего саммита - совершенствование системы коллективной безопасности ОДКБ, а также международная и региональная проблематика. Однако, есть еще одна нерешенная проблема - статус Армении в организации. В преддверии саммита прозвучали сигналы о том, что Ереван может лишиться права голоса в ОДКБ из-за долгов по взносам.

Безопасность, укрепление ПВО и коллективных авиационных сил ОДКБ

В ходе заседания главы делегаций стран-участниц намерены подвести итоги проделанной в рамках российского председательства совместной работы, будут намечены приоритетные направления дальнейшего развития ОДКБ.

Накануне Путин заявил, что с учетом сохраняющейся международной напряженности странам-членам ОДКБ "важно и далее наращивать потенциал организации, координацию усилий по решению стоящих перед ней задач".

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, на заседании предстоит принять подготовленную по российской инициативе Антитеррористическую стратегию государств-членов ОДКБ до 2030 года.

"В контексте военного сотрудничества важное значение будут иметь решения о совершенствовании организации систем ПВО и развития коллективных авиационных сил ОДКБ", - отметили в Кремле.

По итогам заседания планируется подписать ряд документов, ключевым из них станет Декларация СКБ, а также новая Антитеррористическая стратегия. Единые подходы государств ОДКБ будут зафиксированы в заявлениях по тематике сотрудничества в сфере контртеррора и парламентского измерения системы коллективной безопасности.

На саммите предполагается принятие решения о переходе председательства в организации с 1 января 2027 года от России к Таджикистану, в связи с чем ожидается, что президент республики Эмомали Рахмон представит приоритеты председательства своей страны в ОДКБ.

Впервые в качестве генерального секретаря ОДКБ в заседании будет участвовать Таалатбек Масадыков (представитель Киргизии), в качестве гостей на него приглашены генсеки СНГ и ШОС Сергей Лебедев и Нурлан Ермекбаев.

Кроме того, на сессии ожидается выступление председателя парламентской ассамблеи ОДКБ, председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и председателя координационного совета уполномоченных органов государств организации по вопросам биологической безопасности, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

ОДКБ рассмотрит лишение Армении права голоса в организации

Одним из вопросов повестки СКБ может стать ситуация с Арменией. Ранее в российском МИД не исключили, что Ереван могут временно лишить права голоса в совете ОДКБ из-за невыплаченной задолженности в бюджет организации до ее полного погашения.

Накануне саммита руководители министерств иностранных дел, оборонных ведомств, секретари Советов безопасности стран-участниц ОДКБ уже обсудили этот вопрос и вынесли проект решения на рассмотрение Совета коллективной безопасности. Но, как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, даже после принятия этого решения Ереван сохранит все основные права как участник объединения.

"Если хотят, чтобы мы выгоняли Армению (из ОДКБ - ИФ), мы так не будем делать", - сказал Лавров накануне, при этом напомнив, что от Еревана заявки на выход не поступало, а заявления руководства этой республики о том, что ОДКБ бесполезна для Армении, "остаются словами, не подкрепленными какими-либо документами".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в день саммита ОДКБ будет находиться в Турции на 31-й Конференции ООН по изменению климата, ранее заявил об отсутствии интересов республики в ОДКБ. "Наши интересы, связанные с ОДКБ, исчерпаны, мы больше не имеем интересов, связанных с ОДКБ", - сказал Пашинян.

В организацию входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя заморозила свое участие в работе организации в феврале 2024 года.

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