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В Москве отметили 55-летие установления дипломатических отношений между ОАЭ и Россией

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Посольство ОАЭ в Москве совместно с Фондом музыки и искусств Абу-Даби (ADMAF) отметило 55-летие установления дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией музыкальным вечером, который прошел в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Мероприятие состоялось в рамках программы "Фестиваль Абу-Даби за рубежом".

В своем выступлении посол ОАЭ в РФ доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер отметил: "Празднование 55-летия установления дипломатических отношений между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией — важная веха в развитии наших двусторонних связей. Этот музыкальный вечер отражает глубину культурных и гуманитарных связей между нашими народами и воплощает нашу убеждённость в том, что культура и искусство служат важнейшим мостом для сближения народов, открывая новые возможности для диалога и сотрудничества".

Высокопоставленный дипломат добавил: "В Объединённых Арабских Эмиратах мы убеждены, что культурная дипломатия является одной из ключевых основ построения устойчивых международных партнёрств, а музыка как универсальный язык человечества способна преодолевать границы и укреплять взаимопонимание между культурами. Проведение этого торжества совместно с Фондом музыки и искусств Абу-Даби в рамках программы "Фестиваль Абу-Даби за рубежом" отражает наше общее стремление развивать культурный и творческий обмен между двумя странами и, опираясь на достигнутые успехи, двигаться к будущему, открывающему ещё более широкие возможности для сотрудничества и процветания".

В музыкальном вечере приняли участие различные исполнители и музыканты, в том числе, эмиратский композитор Ихаб Дарвиш и сопрано Фатима Аль-Хашеми. Симфонический оркестр Российской академии музыки выступил под управлением дирижёра Ивана Никифорчина.

Как отметили в самой дипмиссии, "вечер продемонстрировал ключевую роль искусства в укреплении связей между обществами и представил эмиратское творчество на международной сцене" и способствовал расширению возможностей для сотрудничества между культурными учреждениями и талантливыми исполнителями двух стран, обогащая их совместную культурную жизнь.

ОАЭ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер
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