Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 627 БПЛА

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за ночь перехватили и уничтожили 627 беспилотников, в том числе над московским регионом, заявило Минобороны.

БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Республикой Татарстан, Республикой Крым и Азовским морем.