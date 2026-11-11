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Новгородский губернатор сообщил о восьми сбитых БПЛА за ночь

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Новгородской области за ночь сбили восемь беспилотников, сообщил губернатор Александр Дронов.

Ранее ГУ МЧС сообщало о введении режима беспилотной опасности, он действовал всю ночь.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что за сутки в регионе нейтрализовали больше 10 БПЛА.

Режим беспилотной опасности объявили в регионе вечером во вторник, он действовал всю ночь. В аэропорту Пскова вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Александр Дронов Михаил Ведерников МЧС Новгородская область Псковская область
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