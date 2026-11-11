Четыре БПЛА уничтожили в Ульяновской области

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре беспилотника над Ульяновской областью, сообщил губернатор региона Алексей Русских в среду.

"Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено четыре вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет", - написал он в своем канале в Мах.

Места падения зафиксированы на территории Сенгилеевского и Кузоватовского районов, добавил Русских.