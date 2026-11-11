Главу нацпарка в Мордовии осудили условно за рубку леса на охраняемой территории

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор руководителю национального парка "Смольный" - филиала ФГБУ "Заповедная Мордовия", обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений, сообщает региональное УФСБ в среду.

Ему назначено 2 года 3 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

По данным УФСБ, в июле 2025 года фигурант "дал подчиненному указание под предлогом санитарно-оздоровительных мероприятий осуществить заготовку строительного леса, которая запрещена на особо охраняемых природных территориях". Впоследствии древесину продал его знакомый бизнесмен.

Лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

Обвиняемому инкриминировалась ч. 3 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений, с использованием своего служебного положения, совершенная в особо крупном размере). Он полностью признал вину и возместил причиненный государству ущерб.

Национальный парк "Смольный" расположен на северо-востоке Мордовии. Общая площадь парка составляет 36 385 га. Южная часть лесного массива и примыкающая к ней пойма реки Алатырь является ключевой орнитологической территорией мирового значения.

Входит в состав ФГБУ "Заповедная Мордовия", управляющей также Мордовским государственным природным заповедником им. П. Г. Смидовича.