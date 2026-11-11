В Москве не исключают реализации силового сценария США в отношении Ирана

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон на фоне внутриполитической ситуации в США и Израиле занимает выжидательную позицию в отношении Ирана, однако фиксируются предпосылки к силовому сценарию, заявил замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Максим Максимов на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности.

"На фоне провального для республиканцев исхода промежуточных выборов в США и сохраняющейся неопределенности вокруг формирования нового израильского кабинета министров Вашингтон занимает выжидательную позицию в отношении Исламской Республики", - сказал он.

По словам Максимова, "несмотря на эпизодические вспышки напряженности в Ормузском проливе, американская сторона на текущем этапе старается воздерживаться от раскручивания масштабной эскалации и идут активные контакты через посредников".

"В то же время нельзя исключать, что в случае срыва переговорных усилий может быть задействован и силовой сценарий, фиксируем соответствующие предпосылки: в регион стянуты три авианосные ударные группы, две экспедиционные группы морской пехоты", - указал замдиректора департамента МИД.

Как отметил Максимов, "понятно, что возобновление масштабных боевых действий вновь нанесет колоссальный ущерб всем государствам по обе стороны Персидского залива". "Есть риски расширения географии конфликта с учетом имеющихся у йеменской "Ансар Аллах" возможностей перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива", - объяснил он.

"Надеемся, что Вашингтон и Тегеран все же смогут наладить конструктивный диалог для выработки долгосрочного комплексного соглашения", - сказал Максимов.

Как добавил Максимов, "очевидно, что Вашингтон нуждается в плане долгосрочного урегулирования, который бы позволил ему выйти из противостояния без дальнейших репутационных потерь".