В МИД РФ сообщили о российской помощи Африке в борьбе с терроризмом

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россия оказывает техническое содействие странам Африки и островным государствам в Индийском океане в борьбе с терроризмом, а Военно-морской флот РФ участвует в патрулировании акваторий, заявил в среду директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Петр Ильичев.

Выступая на Международном форуме по обеспечению коллективной безопасности, он подчеркнул, что ситуация в Африке в сфере обеспечения безопасности остается весьма сложной.

"Россия вносит свой вклад в обеспечение антитеррористической деятельности и безопасности. Военно-морской флот России участвует в патрулировании акваторий, оказываем техническое содействие странам Восточной и Западной Африки в укреплении оборонительного, правоохранительного и судебного потенциала африканских партнеров совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности", - сказал Ильичев.

Он подчеркнул, что за последние пять лет российская помощь была предоставлена таким странам как Габон, Ангола, Камерун, Конго, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Экваториальная Гвинея.

"Ввиду успешности этого проекта мы решили его расширить на страны Индийского океана, в том числе Мозамбик, Маврикий, Коморские острова и Сейшелы", - заявил Ильичев.

По его словам, одним из ключевых аспектов антитеррористического сотрудничества является купирование финансовых ресурсов террористических организаций, каналов перемещения средств и возможности легализации преступных активов.

"Эффективная борьба с этим вызовом требует консолидированного подхода на международных, региональных площадках, основанного на сугубо техническом и деполитизированном подходе", - заключил российский дипломат.

Ильичев отметил рост террористических угроз в связи с рядом факторов. "Турбулентная международная обстановка, нарастание социально-экономических проблем, конфликтного потенциала в различных регионах мира создаёт благоприятную почву для распространения как террористической идеологии, так и радикализации населения, совершенствования методов деятельности террористов", - сказал директор департамента.

Он обратил внимание на то, что террористы осваивают новые информационно-коммуникационные технологии для онлайн-вербовки, тиражирования радикального контента, пропаганды и организации незаконной деятельности, а также её сокрытия от правоохранительных органов.

"В результате наблюдается повсеместный рост террористических вызовов, в особенности на Ближнем Востоке, в Африке, в Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Тезис о том, что угроза от международных террористических организаций, прежде всего ИГИЛ (запрещена в РФ) и Аль-Каиды (запрещена в РФ) и связанных с ними группировок, продолжает обостряться и эволюционировать, подтверждается двумя ежегодными докладами (ООН - ИФ)", - добавил Ильичев.