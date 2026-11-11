Аэропорты Тюмени и двух городов ХМАО ограничили прием и выпуск рейсов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Временные ограничения в работе введены в аэропортах Тюмени, а также Урая и Советского (оба - Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает Росавиация.

"Аэропорты "Советский", "Тюмень", "Урай". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Режим беспилотной опасности в среду был объявлен на территории Свердловской и Тюменской областей, ХМАО.