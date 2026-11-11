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Москва надеется на преемственность курса нового правительства Сербии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона останется привержена газовым договоренностям с Сербией и рассчитывает на преемственность курса нового правительства страны, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы полностью привержены всем договорённостям, которые у нас существовали и существуют. Надеемся, что и новое правительство будет обеспечивать преемственность в том, что касается стратегического партнёрства с Российской Федерацией", - сказал российский министр в начале встречи с председателем наблюдательного совета госпредприятия "Сербиягаз" Александром Вулиным.

Текст вступительного слова опубликован на сайте МИД РФ.

Лавров отметил, что в эти дни "продолжаются переговоры о дальнейших поставках газа, о новом долгосрочном контракте", и напомнил, что Россию посетил генеральный директор госпредприятия "Сербиягаз" Душан Баятович".

"Рассчитываю, что познакомите нас с последними оценками событий в вашей стране", - сказал глава МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров Сербия Сербиягаз
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