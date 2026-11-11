На Камчатке медведь убил сторожа турбазы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Соболевском округе Камчатки медведь убил сторожа туристической базы, расположенной в верховьях реки Колпакова, сообщили "Интерфаксу" в оперслужбах региона.

По словам собеседника агентства, сторож перестал выходить на связь 7 ноября, владельцы турбазы отправили на его поиски вертолет. 10 ноября примерно в 4 км от базы с вертолета поисковики обнаружили снегоход и кровавые следы, о чем проинформировали правоохранителей.

"По предварительным данным, сторож увидел медведя, попытался добежать до снегохода, где находилось оружие, но не успел. Найдены практически съеденные останки человека", - рассказал собеседник агентства.

На место происшествия 11 ноября вылетела следственно-оперативная группа. Там же обнаружили медведя, которого отстрелили. Вечером останки погибшего доставили в Петропавловск-Камчатский.

Минлесхоз региона ранее сообщал, что в 2026 году на Камчатке в результате нападений медведей погибли три человека: 15 июня недалеко от села Запорожье Усть-Большерецкого округа хищник загрыз 50-летнего рыбака, 19 сентября в поселке Усть-Камчатск медведь напал на 73-летнего сторожа предприятия, 29 сентября недалеко от села Устьевое Соболевского округа зверь убил 23-летнего мужчину, собиравшего ягоды. В текущем году на Камчатке отстрелили около 250 представлявших опасность хищников.