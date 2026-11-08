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Очередного медведя застрелили в жилом секторе Красноярска

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские обезвредили медведя в жилом секторе в Свердловском районе Красноярска, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МВД по Красноярскому краю.

По данным пресс-службы, минувшей ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение, что по улице Колхозной ходит медведь, рычит и чуть не загрыз дворовую собаку.

Наряд полицейских обнаружил зверя возле одного из домов на улице 2-й Боровой. Хищник вел себя агрессивно и стал целенаправленно двигаться в сторону сотрудников полиции и находившихся поблизости жителей.

"Для защиты жителей и коллег полицейский применил огнестрельное оружие (...). Опасный хищник был обезврежен", - говорится в сообщении.

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Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что из-за участившихся выходов медведей в Красноярске был введен режим повышенной готовности для оперативных служб.

В регионе в текущем году жертвами бурых медведей стали девять человек. Еще один человек пострадал после нападения белого медведя на севере края.

Следственные органы расследуют уголовное дело о халатности в связи с нападением хищников на людей в Красноярском крае (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

В 2026 году в регионе было ликвидировано почти 2 тыс. бурых медведей.

Красноярск Красноярский край
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