Аэропорт Тюмени возобновил прием и отправку рейсов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Тюмени возобновил работу в штатном режиме, сообщила Росавиация.

"Аэропорт "Тюмень" ("Рощино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в канале в Maх.

Временные ограничения в работе аэропорта Тюмени вводились в среду дважды. Также была ограничена работа аэропортов Сургута, Советского и Урая (все - Ханты-Мансийский автономный округ), Екатеринбурга. В настоящее время ограничения продолжают действовать только в аэропорту Сургута.

Режим беспилотной опасности в среду был введен на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей и в ХМАО. В настоящее время такой режим продолжает действовать в ХМАО.