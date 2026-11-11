Более 120 тыс. человек остались без электроэнергии в Донецке

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Более 120 тыс. абонентов остались без света в результате аварийного отключения в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Частично в Ворошиловском, Киевском, Ленинском, Куйбышевском, Кировском и Петровском районах произошло аварийное отключение 914 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении Кулемзина, распространенном в среду его пресс-службой.

В результате отключения "без электроэнергии остаются 123 002 абонента", добавили в пресс-службе.

Причины отключения не уточняются, однако ранее местные власти сообщали о масштабном налете беспилотников на объекты энергосистемы региона. В результате нанесенных атакой повреждений в ряде населенных пунктов ДНР были введены веерные отключения света.