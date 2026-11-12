Матвиенко уверена, что Армения многое потеряет в случае выхода из ОДКБ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Претензии Армении к ОДКБ не обоснованы и являются попыткой переложить ответственность за Карабах на эту организацию и на Россию, в случае выхода из объединения Ереван многое потеряет, считает спикер Совета федерации Валентин Матвиенко.

"Мне кажется, вот такая необоснованная обида на ОДКБ в ходе прошедшей войны между Арменией и Азербайджаном, это попытка, на мой взгляд, переложить ответственность за Карабах на Россию, на ОДКБ. ОДКБ в тех условиях действовал, опять-таки, строго в соответствии с уставными документами", - сказала Матвиенко журналистам в четверг в Ханое.

По ее словам, сохранять своё членство в ОДКБ или нет - это право Еревана, но если решение будет отрицательным, то "Армения много потеряет".

Накануне стало известно, что на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ принято решение о лишении Армении права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в организации.