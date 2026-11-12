Жительница Шебекина ранена в результате взрыва FPV-дрона

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Шебекине в результате взрыва FPV-дрона ранена женщина, сообщил оперштаб Белгородской области.

В Шебекинской ЦРБ у пострадавшей диагностировали поверхностные осколочные ранения уха. На месте атаки повреждены остекление и фасад коммерческого объекта.

В Грайвороне от удара FPV-дрона произошло задымление кровли административного здания, его потушили. При атаке второго дрона разбиты окна и фасад коммерческого объекта.

В поселке Чапаевский в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены кровля и стена социального объекта.

Кроме того, в еще ряде населенных пунктов повреждены несколько частных домов и автомобилей.