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Россия выступает за срочное регулирование числа малых космических спутников

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия считает необходимым принятие срочных мер регулирования в связи с высокой концентрацией малых спутников на околоземных орбитах, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на мероприятии для глав и сотрудников дипломатических миссий в Национальном космическом центре имени Валентины Терешковой в Москве.

"Мы привлекаем внимание к устойчивой тенденции увеличения числа космических аппаратов, входящих в состав низкоорбитальных систем спутниковой связи. Убеждены, что назрела необходимость принятия на данном направлении срочных мер регулирования", - сказал он.

По словам замминистра, "уже в ближайшее время мы можем столкнуться с ситуацией, когда высокая концентрация малых спутников на наиболее используемых околоземных орбитах приведет к созданию реальных препятствий при осуществлении космических пусков".

"Тем более, абсолютно немыслимым и неприемлемым был бы вариант развития событий, когда государствам де-факто пришлось бы согласовывать так называемые стартовые окна, в том числе для пилотируемых полетов, с крупными зарубежными частными операторами", - отметил Рябков.

МИД Сергей Рябков
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