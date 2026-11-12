Путин назвал возможное присутствие иностранных войск на Украине угрозой России

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что присутствие иностранных войск на Украине для Москвы неприемлемо, вероятное присутствие зарубежных войск является угрозой национальной безопасности России.

"Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации", - сказал он на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Он напомнил, что ранее "с этим все согласились". "Во всяком случае, в ходе переговоров в Стамбуле (это) было принято. До сих пор все вроде как не возражали против этого. Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили, для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится", - отметил президент.

Он подчеркнул, что американская администрация, президент США Дональд Трамп в этом случае предложили договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом.

"Что мы слышим от европейцев? Нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию. Это продолжение войны. Круг замкнулся", - заявил Путин.