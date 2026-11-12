Ушаков назвал содержательным и полезным разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером была весьма содержательной и полезной, заявили в Кремле.

"Состоявшийся разговор и обмен мнениями был весьма содержательным, конструктивным и полезным, как, впрочем, и все предыдущие беседы", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он обратил внимание на то, что в начале встречи "президент России публично, перед прессой сделал целый ряд важных заявлений, которые задали тон всему дальнейшему обсуждению".