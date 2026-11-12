Ушаков заявил о договоренности начать подготовку новой гуманитарной акции в зоне СВО

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером достигнута договоренность начать подготовку новой гуманитарной акции в зоне СВО, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Условлено начать конкретные контакты с американскими представителями по поводу этой новой гуманитарной акции, а также немедленно приступить к разминированию", - сообщил Ушаков журналистам.

Как подчеркнул помощник президента, "естественно, когда гуманитарная операция по помощи жителям Константиновки будет подготовлена, мы пригласим журналистов из Украины, европейских стран и Соединенных Штатов понаблюдать за всем этим".