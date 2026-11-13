Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на 14% в первом полугодии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на 14% в первом полугодии, а в прошлом году превысил $6 млрд, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 6% и превысил $6 млрд. В первом полугодии текущего года он вырос еще на 14%", - сказала Матвиенко, выступая на пленарном заседании Национального собрания Вьетнама в пятницу.

Она ожидает, что "по итогам года рост также будет существенным".

Матвиенко также рассказала, что в прошлом году Вьетнам посетили почти 700 тыс. россиян, а за первые шесть месяцев текущего года - более 800 тыс. При этом в России обучаются более 3 тыс. вьетнамских студентов и аспирантов.