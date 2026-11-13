Псковский областной суд отклонил апелляцию по делу зампреда "Яблока" Шлосберга

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Псковский областной суд оставил в силе приговор по делу заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга (включен в РФ в реестр иностранных агентов), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Судебная коллегия Псковского областного суда рассмотрела жалобы Шлосберга и его адвокатов на приговор по объединённому уголовному делу. Как уточнили в пресс-службе регионального отделения партии "Яблока", в жалобах говорилось о нарушении права на защиту, предвзятости суда первой инстанции, а также об отсутствии события и состава преступлений.

Заседание длилось пять дней. Практически все ходатайства защиты были отклонены. Шлосберг выступал в прениях больше семи часов.

"По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и защитников - без удовлетворения. Приговор в отношении Льва Шлосберга за совершение преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства вступил в законную силу", - заявили в пресс-службе судов Псковской области.

Как сообщалось, 17 августа Псковский городской суд приговорил Шлосберга к 11 годам и 1 месяцу колонии общего режима по делам о повторной дискредитации армии и распространении фейков.

Ранее Шлосберг был признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. 5 ноября 2025 года мировой суд в Пскове приговорил заместителя председателя партии "Яблоко" к 420 часам общественных работ.

9 декабря 2025 года Шлосберг был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.