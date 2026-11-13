Россия призвала Запад уговорить Киев на гуманитарную операцию в Константиновке

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле призвали США и Европу оказать влияние и подвигнуть Киев на реализацию гуманитарной операции в Константиновке по предложению президента Владимира Путина.

"Здесь, конечно, мы призываем и американцев, и европейцев, которые, если правы утверждения, что они стремятся к миру, тоже использовать свое влияние с тем, чтобы оказать влияние именно на украинцев и подвигнуть их на реализацию этой гуманитарной операции в Константиновке", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле слышали заявления Киева, что "русские опять используют это (гуманитарную миссию) или для передислокации, для заброски бронетехники, или для ротации военных".

"Если они считают, что мы используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждения о том, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживают никакой критики, потому что это прекрасно видно со спутников, из дронов, из других средств наблюдения", - сказал Песков.

Как он сказал, инициатива, озвученная президентом накануне на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, касается продолжения того опыта, который был наработан в Алешках. "Она направлена на то, чтобы дать возможность 400 или 500 гражданским (лицам), которые по-прежнему находятся в Константиновке, дать возможность выйти из этого населенного пункта и далее, по сути, уехать, кто куда захочет", - напомнил пресс-секретарь.

У людей будет выбор уехать в сторону Украины, а кто захочет - в сторону России. "Для этого должна быть дана возможность разминировать все подъездные пути, и обеспечить безопасность", - сказал Песков.

Он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что существует много "серых зон" в Константиновке, которые контролирует Киев, хотя российская сторона заявляет о своем контроле над ними. "И многие украинские официальные лица неоднократно повторяли, что именно они контролируют по-прежнему Константиновку. Собственно, здесь как раз президент России четко сказал: "Мы утверждаем, что именно мы контролируем Константиновку, и поэтому мы готовы приступить к разминированию", - напомнил пресс-секретарь Путина.

Днем ранее в контексте переговоров с американскими спецпредставителями Путин предложил повторить успешный опыт решения гуманитарного вопроса в Алешках в Константиновке, где, по его сведениям, остаются от 400 до 500 гражданских лиц.