Кремль надеется, что практика гуманитарных миссий в зоне СВО будет продолжена

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что практика гуманитарных миссий в зоне СВО будет продолжена и инициатива президента РФ Владимира Путина по Константиновке получит свое развитие, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил: "Мы знаем, что искренне заинтересованы американцы, потому что все-таки у истоков этой гуманитарной практики стояла именно первая леди США Мелания Трамп".

По его словам, "после того, как все детали, связанные с обеспечением безопасности, будут решены, далее под руководством омбудсменов по правам человека двух стран - России и Украины - и при самом внимательном мониторинге и присутствии средств массовой информации из США и из других стран, из России, эта операция будет проведена".

Накануне Путин предложил перенести успешный опыт решения гуманитарного вопроса в Алешках (Херсонская область) на ситуацию в Константиновке (ДНР), Россия обеспечит безопасность - нужно пять суток на разминирование.

"У нас был хороший опыт гуманитарного сотрудничества в рамках населенного пункта Алешки. Давайте продолжим эту совместную работу. В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, на Донбассе есть такой населенный пункт Константиновка. Там еще около 400-500 гражданских лиц находится. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках", - сказал Путин на встрече с американскими переговорщиками - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - в Москве в четверг.



