Кабмин внес в Думу законопроект о продлении своих антисанкционных полномочий
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении на 2027 год своих антисанкционных полномочий.
Соответствующий проект закона (33897-9) размещен в пятницу в базе законодательной деятельности ГД.
Законопроектом предлагается продлить на 2027 год право правительства РФ на установление особенностей регулирования:
контрольной и разрешительной деятельности; оценки соответствия продукции; защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; вступления в силу актов, которые содержат обязательные требования и применяются для снижения последствий санкций;
применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на строительство крупнотоннажных судов, заключенным до января 2022 года.
Вместе с тем приостанавливается требование об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате работ по гособоронзаказу.
Особый срок вступления в силу положений законопроекта (с января 2027 г.) обусловлен необходимостью обеспечения продолжения в 2027 году реализации мер, направленных на защиту граждан РФ и российских юридических лиц от последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций, говорится в пояснительной записке.