Кабмин внес в Думу законопроект о продлении своих антисанкционных полномочий

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении на 2027 год своих антисанкционных полномочий.

Соответствующий проект закона (33897-9) размещен в пятницу в базе законодательной деятельности ГД.

Законопроектом предлагается продлить на 2027 год право правительства РФ на установление особенностей регулирования:

контрольной и разрешительной деятельности; оценки соответствия продукции; защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; вступления в силу актов, которые содержат обязательные требования и применяются для снижения последствий санкций;

применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на строительство крупнотоннажных судов, заключенным до января 2022 года.

Вместе с тем приостанавливается требование об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате работ по гособоронзаказу.

Особый срок вступления в силу положений законопроекта (с января 2027 г.) обусловлен необходимостью обеспечения продолжения в 2027 году реализации мер, направленных на защиту граждан РФ и российских юридических лиц от последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций, говорится в пояснительной записке.