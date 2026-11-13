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Крикалев назвал актуальным создание космодромов в близких к экватору странах

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Строительство "Роскосмосом" космодромов в других странах остается актуальным после прекращения пусков ракет "Союз" со стартового комплекса во Французской Гвиане, сообщил на международном симпозиуме "Создавая будущее" замгендиректора госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"У нас была совместная программа, когда на космодроме во Французской Гвиане был построен комплекс для запуска ракет "Союз". Они оттуда благополучно стартовали, потому что чем ближе ты находишься к экватору, тем более эффективно выводить полезную нагрузку в космос. Поэтому вариант создания стартовых комплексов в других странах остается актуальным", - сказал он.

"Во многом, конечно, все будет зависеть от общего построения логистики, потому что запускать ракету проще, но доставить ее туда не очень просто. Производить ее там практически невозможно. Поэтому это довольно сложные аспекты", - отметил он.

После введения санкций в отношении российской космической отрасли со стороны США и Евросоюза 24 февраля 2022 года бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" и отзыве с космодрома Куру российских специалистов.

Куру Роскосмос Дмитрий Рогозин Евросоюз Сергей Крикалев Французская Гвиана
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