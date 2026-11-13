Комитет Госдумы предложил направить в НФС бывшего главу "Роснефтегаза" Букаева

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал направить третьим представителем палаты в Национальный финансовый совет депутата Геннадия Букаева, бывшего гендиректора госхолдинга "Роснефтегаз" и экс-министра по налогам и сборам.

Проект постановления Госдумы и решение комитета опубликованы в электронной базе данных парламента.

Букаев возглавлял "Роснефтегаз" с 2016 года. Параллельно он руководил АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта". Оба поста он покинул после избрания в Госдуму девятого созыва. В сентябре Букаев выиграл выборы по Артемовскому одномандатному округу в Приморском крае, он член фракции "Единая Россия".

Госдума рассмотрит проект постановления 17 ноября, докладчиком назначен председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

12 ноября Госдума направила в НФС председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова и председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова. От Госдумы восьмого созыва в НФС входили Макаров, Гаврилов и Аксаков. Аксаков 11 ноября сообщил "Интерфаксу", что в новый состав совета не войдет. По его словам, работа в НФС фактически была дублированием его работы в комитете.

В НФС входят 12 человек. Двух членов направляет Совет Федерации, трех - Госдума, по трое - президент и правительство, также в совет входит председатель Банка России. НФС рассматривает годовой отчет ЦБ и проект основных направлений денежно-кредитной политики, вопросы участия Банка России в капиталах кредитных организаций, определяет аудитора ЦБ, контролирует его расходы и капвложения.