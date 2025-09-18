Банк России хочет создать базу "квалов", сдавших спецэкзамен

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует создать реестр квалифицированных инвесторов, которые получили этот статус по итогам сдачи специального экзамена, сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Мы пока решили, что мы начнем и будем делать эту базу, принципиальное решение есть, но в отношении тех форм квалификации, которые не связаны с действиями профучастников, являются объективными. В частности, мы начнем с экзамена", - сказал он.

На вопрос, кто будет отвечать за ведение этой базы, он ответил: "Чуть позже поговорим".

"Мы рассчитываем, что в этом году появится экзамен, потому что уже есть несколько организаторов, кто близки к запуску. И как только он появится, будет под него организована эта модель", - отметил Мамута.

По его словам, брокеры получат к ней доступ в рамках информационного обмена по закрытому протоколу.