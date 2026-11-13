Российские судостроители получат приоритет на первый блок заказов арктических судов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Масштабная программа по строительству судов ледового класса потребует серьезного размещения на судостроительных верфях, первый блок заказов по ледовому судостроению будет предложен российским компаниям, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Программа потребует очень серьезного размещения на судостроительных верфях. И первые, с кем мы начнем работать в этом смысле и определять формы и пути сотрудничества, - это будут российские верфи", - сказал он.

Лихачев напомнил, что "Росатому" понадобится в течение 10-15 лет построить до 40 судов ледового класса - контейнеровозов, балкеров, судов для перевозки генеральных грузов.

Глава "Росатома" отметил, что китайская судоходная компания New New Shipping Line (NNSL) является первой иностранной компанией, которая продемонстрировала не просто желание использовать Севморпуть для транзитных перевозок, но и решила заняться инвестированием инфраструктурных проектов. "Не все вопросы инвестирования на сегодняшний день решены, и конкретных бизнес-решений по началу строительства судов ледового класса на сегодняшний день нет", - сказал Лихачев.

По его словам, вопрос финансовой модели возможного строительства судов за рубежом связан в первую очередь с финансовыми инструментами. "Надо понимать возможность привлечения не столько специалистов с зарубежных верфей и компаний, сколько возможность привлечения комфортного финансирования для реализации этих проектов. Еще раз подчеркну: при безусловном приоритете контрактации российских верфей", - добавил Лихачев.

Ранее сообщалось, что New New Shipping планирует поставить шесть арктических контейнеровозов для перевозок по Севморпути, рассматривает возможность инвестиций в портовую инфраструктуру на маршруте Северного морского пути.