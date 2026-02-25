Мишустин сообщил о строительстве в России за год более чем ста гражданских судов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - На российских верфях в 2025 году было построено свыше ста морских и речных судов, сообщил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин, отчитываясь о работе правительства за минувший год.

"Все более востребованными становятся наши водные маршруты для регулярных внутригородских сообщений, речного туризма, логистических задач и других операций. Как следствие - загрузка сегодня верфей растет. За прошедший год было построено свыше ста гражданских судов, в том числе и морских", - сказал он.

Он напомнил, что на "Балтийском заводе" в 2025 году был заложен седьмой атомный ледокол, который получил имя "Сталинград". На верфи "Звезда" в Приморском крае был построен первый в России танкер-газовоз ледового класса "Алексей Косыгин".