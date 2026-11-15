Аэропорт Геленджика возобновил работу

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация в своем канале в Мах в воскресенье.

"Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

"Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8:30 мск до 20:00 мск", - отмечает ведомство.