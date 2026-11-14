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Запущенные с Восточного частные спутники выведены на орбиту

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Космические аппараты дистанционного зондирования Земли "КОЭН" и "Киноспутник" выведены на орбиту и приняты на управление, сообщили в "Роскосмосе" в субботу.

"Космические аппараты "КОЭН" и "Киноспутник" приняты на управление наземными средствами", - сообщили в госкорпорации.

О получении телеметрии со спутника "КОЭН" также сообщили в компании-разработчике аппарата "МТ-ЛАБ".

"Спутник успешно выведен на орбиту, передача телеметрических сигналов идет в штатном режиме", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там отметили, что "КОЭН" стал первым российским космическим аппаратом с разрешением 0,5 метра.

"Высокоточные данные откроют промышленным предприятиям возможность отслеживать состояние производственных объектов и инфраструктуры, а для государственных структур спутниковый мониторинг станет принципиально новым инструментом контроля природных ресурсов и выявления экологических угроз", - сказал гендиректор "МТ-ЛАБ" Александр Минов, слова которого привели в пресс-службе компании.

О выводе на орбиту "Киноспутника" сообщила компания "Спутникс": "Центр управления полетами ГК "Спутникс" в Сколково получил телеметрические сигналы с аппарата. Все системы работают штатно".

Полученные со спутника (с разрешением 0,8 метра) данные будут использоваться для мониторинга строительства и инфраструктуры, контроля землепользования и границ участков, наблюдения за сельскохозяйственными угодьями и лесным фондом, выявления незаконных построек и свалок, оценки ущерба и зон ЧС, а также для решения экологических задач, отметили в "Спутниксе".

В России"Роскосмос" сообщил о запуске с Восточного частных спутников "КОЭН" и "Киноспутник"Читать подробнее

Ранее "Главкосмос" сообщил, что, помимо двух частных спутников ДЗЗ, на орбиту выведены еще 12 малых космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическими аппаратами ДЗЗ "КОЭН" и "Киноспутник" стартовала в 04:16 по московскому времени с космодрома Восточный.

В "Роскосомосе" заявили, что это первый субсидированный запуск частных спутников по национальному проекту "Космос".

Роскосмос Киноспутник Коэн Восточный
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