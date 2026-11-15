Минобороны РФ сообщило об ударе по объекту энергетики в Ровенской области

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ночью поразили электроподстанцию в Ровенской области Украины.

"В результате удара поражены: электроподстанция в н.п. Великие Межиричи Ровенской области, обеспечивающая функционирование логистических центров, используемых ВСУ для хранения военного имущества",- заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

Там заявили, что также ночью были поражены два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск, используемых для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Ведомство сообщило, что цели поражены ударами беспилотных летательных аппаратов.