Российские военные нанесли удары по порту Черноморск и сухогрузу

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на воскресенье нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре порта Черноморск и доставлявшему военные грузы в порт Одесса сухогрузу, заявили в Минобороны РФ.

"В порту Черноморск Одесской области (поражены - ИФ) паромный терминал, управление порта и электроподстанция, обеспечивающие разгрузку и хранение военных грузов, доставляемых на Украину", - говорится в сообщении министерства.

Ведомство заявило, что также ударом БПЛА на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ.