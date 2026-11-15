Минобороны РФ заявило о поражении за ночь 553 украинских беспилотников

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи ( в период с 20:00 субботы до 08:00 воскресенья) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, воздушные цели были нейтрализованы над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.